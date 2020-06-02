Почти пять метров: Hyundai показал длинную Sonata (фото)

По данным китайских СМИ, в длину Hyundai Sonata для местного рынка насчитывает 4955 миллиметров, а колесная база автомобиля равна 2890 миллиметрам.

В Китае дебютировала длиннобазная версия Hyundai Sonata. Модификация, предназначенная исключительно для локального рынка, отличается не только размерами, но и оформлением салона. В частности, цифровая «приборка» и дисплей медиасистемы в такой машине объединены в единый элемент, как MBUX у Mercedes-Benz.

Читайте такжеHyundai показал новый седан Elantra на видео

По данным китайских СМИ, в длину Hyundai Sonata для местного рынка насчитывает 4955 миллиметров, а колесная база автомобиля равна 2890 миллиметрам. Таким образом, расстояние между осями у удлиненного седана на 50 миллиметров больше чем у обычного, в длину он превосходит его на 55 миллиметров. Однако помимо габаритов, здесь есть различия в оформлении салона и в моторной гамме, пишет motor.ru.

Первое, что бросается в глаза — дизайн передней панели. В отличие от седанов для других стран, в китайской «Сонате» виртуальный щиток приборов и экран медиакомплекса объединены под общим стеклом, а блок управления климат-контролем полностью переведен на сенсорное управление. Кроме того, есть отличия в наполнении центральной консоли.

Гамма двигателей китайского Hyundai Sonata представлена турбомоторами из семейства Smartstream. Это «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающие 170 и 240 лошадиных сил соответственно. Младший агрегат сочетается с семиступенчатым «роботом» DCT, старший — с возьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram