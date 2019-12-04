Появились фото «заряженной» Hyundai Sonata в камуфляже

На рынке новинка появится под названием Sonata N-Line.

Американское представительство Hyundai показало закамуфлированный прототип Sonata N-Line местным журналистам.

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Автомобиль оснащается 2,5-литровым турбомотором мощностью 294 лошадиные силы, который работает в тандеме с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На рынке США новинка появится осенью 2020 года.

От стандартной Sonata «заряженную» версию можно отличить по 19-дюймовым дискам, новым бамперам и паре сдвоенных патрубков выхлопной системы, пишет motor.ru.

В салоне появился по-новому оформленный руль с подрулевыми лепестками. По предварительным данным, Sonata N-Line станет самой дорогой в семействе.

На сегодняшний день версия N-Line имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson. Полноценные N-модификации без приставки «Line» есть у i30 и Veloster.

В сентябре этого года сообщалось, что Hyundai намерена выпустить ограниченную серию i30 N Project C с форсированным до 280 сил мотором и углепластиковым капотом. Всего планируется собрать 600 таких хэтчбеков.