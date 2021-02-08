Южнокорейские Hyundai и Kia заявили, что не ведут переговоры с Apple о разработке беспилотного электрокара Apple Car.

Корейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors (дочерняя компания Hyundai) заявили, что не ведут переговоров с Apple о разработке автономного электрокара.

Об этом сообщает CNBC.

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На фоне этого заявления акции Hyundai Motor упали на 4,41%, а акции Kia Motors — примерно на 12%. Акции других дочерних компаний Hyundai, включая Hyundai Wia, Hyundai Mobis и Hyundai Glovis, также резко подешевели.

В Hyundai Motor заявили, что получают запросы от нескольких компаний о сотрудничестве в совместной разработке автономных электромобилей, однако пока переговоры находятся на ранней стадии.

«Hyundai Motor не ведет переговоры с Apple о разработке автономных транспортных средств», — заявили в корейской компании.

В Kia Motors, которая является вторым по величине производителем автомобилей в Южной Корее после Hyundai, сделали аналогичное заявление. Компания заявила, что рассматривает перспективы сотрудничества с «несколькими зарубежными компаниями» над беспилотными электрокарами, но «ничего пока не решено». В компании подчеркнули, что не ведут переговоры с Apple.

Apple и создание автомобиля

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек.

С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.

В декабре 2020 года стало известно о том, что Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году.

4 февраля 2021 года стало известно о том, что корпорация Apple создает автомобиль на платформе E-GMP от Hyundai. Основанный на E-GMP электрокар может разогнаться до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, максимальная скорость автомобиля составляет около 260 километров в час (160 миль в час).

5 февраля 2021 года появилась информация о том, что Apple близка к заключению контракта с группой компаний Hyundai-Kia по производству автономного электрокара.

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Автор: УНИАН