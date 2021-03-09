Электропикап GMC Hummer EV будет доступен в четырех версиях, которые будут выходить на рынок по очереди каждый год, начиная с 2021.

После официального анонса электропикапа GMC Hummer EV американский автопроизводитель наконец объявил дату премьеры его родного брата - электрического кроссовера GMC Hummer EV SUV.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Модель получит ту же платформу и технические характеристики, но будет отличаться большим комфортом для транспортировки пассажиров, а не грузов", - говорится в сообщении.

Американцы также не упустили возможность в очередной раз показать свой новый пикап GMC Hummer EV. Тестовый образец привезли на зимний полигон в северной части штата Мичиган, где не было недостатка в снегу и льде. При этом специалисты компании не просто покатались боком по скользкой дороге - они тестировали, калибровали и вносили финальные улучшения в настройки системы полного привода с контролем вектора тяги, а также электронную систему контроля устойчивости.

В этом же видео создатели огласили дату премьеры второй модели нового семейства - кроссовера GMC Hummer EV SUV. Анонс состоится 3 апреля 2021 года, то есть спустя почти полгода с момента презентации пикапа GMC Hummer EV.

Напомним, что электропикап GMC Hummer EV будет доступен в четырех версиях, которые будут выходить на рынок по очереди каждый год, начиная с 2021. Стандартная версия Hummer EV2 получит два электродвигателя Ultium Drive с мощностью 625 л.с. и крутящим моментом 7,400 lb-ft (10,033 Нм), запасом хода порядка 400 км (250+ миль). Ее стоимость составит $79,995, но продажи стартуют только весной 2024 года.

Следующая по уровню оснащения версия Hummer EV2X получит аналогичную по характеристикам пару электродвигателей, однако запас хода будет увеличен до 480 км (300+ миль), а архитектура переведена с 400 В на 800 В. Вдобавок к стандартным особенностям начальной версии эта модификация получит поддержку режимов CrabWalk и Extract Mode, а также подвеску Adaptive Air Suspension. Стоимость данной версии равна $89,995, срок выхода на рынок - весна 2023 года.

Вариант EV3X оснащается тремя электродвигателями суммарной мощностью 800 л.с. и с крутящим моментом 9,500 lb-ft (12,880 Нм), что позволило реализовать функцию Torque Vectoring. Запас хода остался неизменным по сравнению с предыдущей версией - 480 км (300+ миль). Такой Hummer можно будет приобрести осенью 2022 года по цене $99,995.

И, наконец, Hummer EV Edition 1 - три двигателя (1000 л.с. / 11,500 lb-ft / 15,600 Нм), разгон до 100 км/ч за 3 секунды, запас хода свыше 560 км (350+ миль), пакет Extreme Off-Road, режим Watts to Freedom, особая отделка и поддержка скоростной зарядки 350 кВт, которая добавляет 160 км (100 миль) хода за 10 минут зарядки. Эта версия выйдет на рынок уже осенью текущего года по цене $112,595, однако все запланированные к производству экземпляры уже распроданы.

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Автор: УНИАН