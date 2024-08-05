Многие аэропорты уже закупили дорогостоящие сканеры, наличие которых ранее было условием для снятия ограничения.

В Евросоюзе обязали все аэропорты вернуть ограничения на перевозку жидкостей. С 1 сентября 2024 года пассажиры смогут перевозить в ручной клади не более 100 мл жидкости, включая аэрозольные и гелевые контейнеры, сообщает Schengen.News.

Эту новость прокомментировал в своем пресс-релизе Международный совет аэропортов (ACI) Европы, который отметил, что новая мера повлияет как на пассажиров, так и на аэропорты. ACI Europe призвала Еврокомиссию и государства-члены ЕС разработать дорожную карту с определенными целями для этой меры, которая, по их мнению, является временной.

Ранее ЕК согласовала снятие на ограничение жидкостей. После этого ряд аэропортов установили специальные сканеры C3, которые помогают проверять содержимое чемоданов. Наличие таких сканеров позволяло пассажирам без ограничений перевозить жидкости, а также хранить их вместе с электронными устройствами, такими как ноутбуки.

Видео дня

ACI ожидает, что новое ограничение приведет к значительной операционной нагрузке и повлияет на опыт пассажиров и аэропорты, которые внедрили эту технологию. Так, приобретение сканеров C3 может стоить почти в восемь раз дороже, чем обычных машин. Расходы на их обслуживание также в четыре раза выше. Аэропорты, которые первыми внедрили эту новую технологию, несут значительные операционные и финансовые убытки.

Некоторые аэропорты Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Мальты уже установили сканеры C3, а в Великобритании – шесть меньших аэропортов. Как и в ЕС, британские власти не имеют конкретной дорожной карты для внедрения нового правила.

Авиационные новости

Ранее УНИАН писал, что власти Испании планируют с 2024 года разрешить пассажирам провозить в ручной клади более 100 мл жидкостей без каких-либо ограничений из-за ряда аэропортов страны.

Западные санкции ударили по российскому воздушному флоту. В частности, Москва теряет западные авиалайнеры. С конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года количество годных самолетов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков сократилось на 3%, до 693 воздушных бортов.

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