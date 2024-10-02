Согласно данным статистической отчетности "Укрзализныци", за январь-август 2024 года во всех видах сообщений перевезено 118,0 млн тонн грузов. Это на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было перевезено 95,0 млн тонн грузов.

В августе текущего года перевозки грузов составили 14,2 млн тонн, увеличение по сравнению с 2023 годом составило 15,5%. Это даже больше, чем в финплане УЗ, где предполагалась перевозка 13,8 млн грузов.

На экспорт за 8 месяцев текущего года перевезено 57,74 млн тонн грузов, что на 65,8% больше аналогичного периода 2023 года, когда было перевезено 34,8 млн тонн грузов.

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Импортные перевозки составили 6,6 млн тонн грузов, что на 57,1% больше аналогичного периода 2023 года, когда было перевезено 4,2 млн тонн грузов. Транзитные перевозки составили 0,3 млн тонн грузов, что на 40,0% меньше аналогичного периода 2023 года, когда было перевезено 0,5 млн тонн грузов.

Также за август 2024 года среднесуточная нагрузка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13,1%.

Напомним, первое полугодие Укрзализныця закончила с прибылью в почти 3 млрд грн. Но позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток в более чем 2 миллиарда гривен. Почему ожидаются убытки, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к их подорожанию.

Зато производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов, стоимость строительных материалов в Украине стремительно возрастет.