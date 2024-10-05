Любые обнаруженные устройства будут конфискованы полицией Дубая.

Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила своим пассажирам проносить пейджеры и рации на рейсы.

Запрет последовал после недавних взрывов таких устройств у членов ливанской группировки "Хезболла", пишет Reuters. "Всем пассажирам, путешествующим в, из или через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже ​​или ручной клади", - заявили в авиакомпании.

Руководство авиаперевозчика добавило, что любые обнаруженные устройства будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности.

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Одна из самых крупных авиакомпаний мира также объявила, что приостанавливает полеты в Ирак и Иран до вторника, а полеты в Ливан будут приостановлены до 15 октября. При этом авиакомпания возобновляет обслуживание в Иордании уже завтра.

Взрывы пейджеров "Хезболлы"

17 сентября в Ливане одновременно взорвались более 3 тыс. пейджеров, приобретенных террористической группировкой "Хезболла". Таким образом убиты 12 террористов, тысячи были ранены. В группировке это назвали самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинили во всем Израиль.

При этом израильская сторона до сих пор никак не прокомментировал эти взрывы.

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