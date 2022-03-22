Одесса и Каролино-Бугаз снова связаны электричкой / фото REUTERS
"Укрзалізниця" с 23 марта возобновляет движение пригородных поездов Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса.
Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram.
"Укрзализныця" с 23 марта возобновляет движение пригородных поездов Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз и Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский поезда курсировать не будут.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" выплатит единовременную денежную помощь раненым железнодорожникам в размере 30 тысяч гривен и семьям погибших 100 тысяч гривень.
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