В марте парламент отменил акцизный налог на топливо и снизил обязательства по НДС до 7% с 20-ти. В августе правительство инициировало возврат акциза.

В Украине на сегодняшний день нет оснований для подорожания топлива в случае возврата акцизов.

Такое мнение аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн высказал в эфире информационного телемарафона.

"Я не вижу оснований сегодня для повышения цен, особенно на бензин, после введения акциза", - сказал эксперт.

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Куюн отметил, что после возвращения акциза цены на топливо будут зависеть от рыночной конъюнктуры, которая будет формироваться на момент введения налога.

"Если бы акциз вводили, например, завтра, то, я думаю, что цены на бензин могли бы еще даже снизиться. Сегодня потенциал для снижения цен на бензин больше, чем размер потенциального акциза", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые крутые шоковые времена покупать топливо по приемлемой цене.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения", которым предусмотрен возврат акциза на топливо.

14 сентября профильный комитет парламента поддержал этот законопроект для рассмотрения во втором чтении.

По информации первого замглавы комитета Ярослава Железняка, финальной версией проекта предусмотрены следующие ставки: бензин - 100 евро за 1 тыс. литров, дизель – 100 евро за 1 тыс. литров, газ - 52 евро за 1 тыс. литров.

Для биотоплива ставку со 100 евро уменьшили до 26 евро за 1 тыс. литров и биодизеля – 18 евро за 1 тыс. литров. И такие ставки для "био-" будут действовать 5 лет.

Ставка НДС для всех видов топлива остается на уровне 7%.

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