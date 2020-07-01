В Киеве отложили введение е-билета: все подробности (видео)

Переход на е-билет в столичном транспорте был перенесен на 1 января 2021 года.

Киевский мэр Виталий Кличко подписал распоряжение об отсрочке полного перехода на единый электронный билет в общественном транспорте столицы до конца года.

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На официальном сайте киевской власти опубликовано соответствующее распоряжение.

"Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Ученики киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных учреждений высшего образования будут иметь возможность оформить транспортную карту Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в привычном режиме", - подчеркнули в КГГА.

Отметим, таким образом е-билет будет введен 1 января 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что с 1 июля Киев окончательно переходит на электронный билет. Рассчитаться за проезд в общественном транспорте можно будет исключительно безналичным способом.

Также в столице с июля планировали частично изменить правила льготного проезда в городском общественном транспорте. В частности, по словам мэра Виталия Кличко, ездить бесплатно в общественном транспорте Киева смогут только киевляне, остальные - могут получить компенсацию по месту регистрации.

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