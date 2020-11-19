При благоприятных погодных условиях до 23 ноября ремонт покрытия на Автозаводской обещают завершить.

В Оболонском районе столицы в выходные перекроют движение транспорта на улице Автозаводской.

Читайте такжеВ Украине весь общественный транспорт заменят электрическим - КриклийОб этом информирует пресс-служба горгосадминистрации со ссылкой на «Киевавтодор».

Движение перекроют с 8:00 21 ноября до 17:00 22 ноября.

«На улице Автозаводской завершается средний ремонт. Обновляют покрытие на части между ул. Полярной и ул. Дубовицкой. В выходные при благоприятных погодных условиях ремонт должны завершить. Во время работ движение на части ул. Автозаводской будет перекрыто», - сказано в сообщении.

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства.

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Автор: УНИАН