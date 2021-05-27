В этом году по программе планируют построить и отремонтировать рекордное количество дорог – 6 500 км дорог, а также 245 искусственных сооружений, в том числе мосты.

Инициирована президентом Владимиром Зеленским программа «Большая стройка» помогает украинцам, ранее работавшим за рубежом, находить работу на дому. Истории трех сотрудников компании «Автомагистраль-Юг» публикует официальная Facebook-страница президентской программы.

41-летний Алексей Чередник работает ведущим инженером отдела технического контроля в Краматорске. До этого более 5 лет провел на строительных проектах в Туркменистане.

«Вместе со мной работало много украинцев, ведь наши специалисты очень востребованы во многих странах. Мы еще удивлялись: а где же такой спрос на нашу работу в родном государстве?!», - вспоминает Алексей.

Сейчас он работает на масштабных проектах в Донецкой области. По словам Алексея, зарабатывает не меньше, чем раньше за рубежом.

Инженеру отдела технического контроля Алексею Щербакову 34 года, три из которых он провел на стройках в Туркменистане. Домой вернулся сразу после окончания контракта - менталитет и обычаи чужой страны не подходили.

«Очень доволен тем, что в нашей стране взялись восстанавливать инфраструктуру. Наконец государство получит европейские дороги, а работники - стабильную работу и уверенность в будущем. Хочу создать собственную семью и строить свои планы исключительно в родном государстве», - говорит Алексей.

Его сверстник, механик Валентин Сафоник, успел поработать в Казахстане, но семейные планы заставили вернуться домой. Успешно пройдя собеседование, Валентин начал работать на объектах «Большой стройки» в компании «Автомагистраль-Юг».

«Сначала работал механиком на АБЗ в селе Ходовичи Львовской области. Впоследствии - региональным механиком в Донецкой области. Недавно пошел на повышение: теперь я механик нового АБЗ в родном Павлограде. Отличные условия труда и достойная зарплата», - говорит Сафоник.

Напомним, как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского планируют построить и отремонтировать рекордное количество дорог – 6 500 км дорог, а также 245 искусственных сооружений, в том числе мосты.

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Автор: Иван Бойко