Основные работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов.

"Укрзализныця" имеет амбициозные планы по обновлению путей – до конца года планируется провести капитальный ремонт около 400 км и средний ремонт 800 км. Об этом заявил исполняющий обязанности главы компании Иван Юрик.

Он осмотрел работы на участках в Хмельницкой и Ровенской областях.

По словам Юрика, "Укрзализныця" начала ремонтные работы 1 апреля. На данный момент сделано 140 км путей.

"Состоянию путей уделяем едва ли не наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов. Уже успели обновить различными видами ремонта около 140 км путей, в том числе средним ремонтом - 80 км. До конца года должны успеть отремонтировать капитальными ремонтами около 400 км путей и 800 км обновить средним ремонтом», - рассказал Юрик.

Он подчеркнул, что основные работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов.

Напомним, ранее и. о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компании удалось увеличить объемы погрузки грузов в апреле и вернуть их к показателям доэпидемического периода.

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Автор: Григорий Бондарь