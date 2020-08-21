Украинские города перед праздничными выходными остановились в пробках (видео)

Впереди в Украине три выходных дня.

В украинских городах перед последними летними длинными выходными образовались пробки - люди массово едут на отдых.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как сообщают журналисты, в Киеве вечером в пятницу поток автомобилей, движущихся в сторону Одессы, увеличился почти втрое, однако традиционных пробок, которые одесситы наблюдали каждые выходные на въезде в город, нет. Проезд автомобилей через Хаджибейский лиман, где проходит ремонт дороги, контролирует полиция.

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Во Львове ситуация иная. Горожане срочно покидают город - на выезде образовались пробки. Связано это с тем, что горожане на выходные едут в село или на дачу - копать картошку или отдыхать.

Туристы во Львов добираются на поездах, машинах и даже на самолетах. Несмотря на это, заполненность отелей, в сравнении с прошлым годом, малая. Некоторые из них заполнены на 20%, есть такие, что на 50%.

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Автор: Юрий Годован