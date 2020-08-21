Правоохранители переходят на усиленный режим работы из-за предстоящих праздников

Во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Читайте такжеВ Украине почти треть населения ностальгирует по СССР – опрос

По его словам, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, поэтому с 22 августа личный состав МВД переводится на усиленный вариант несения службы.

"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасности мероприятий 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог, одновременно - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", - отметил Яровой.

В свою очередь, председатель Нацполиции Игорь Клименко заметил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на "полицию диалога".

"Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на «полицейских диалога" - чтобы не допустить провокаций, расшатывания ситуации, избежать конфликтов. Граждане должны в безопасности провести праздники", - подчеркнул он.

По словам Клименко, во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Как заверил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка и уже сегодня вечером будут усилены патрульные наряды в местах запланированных мероприятий.

"К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - уточнил Крищенко.

День независимости 2020: что известно

В центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

Президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины независимости Украины выступит с речью на Софийской площади в Киеве.

Синоптики дали прогноз погоды на 24 августа в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи