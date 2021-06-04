На прошлой неделе Украина закрыла небо для белорусских самолетов.

Решение вопроса восстановления авиационного сообщения Украины с Беларусью будет зависеть от того, как руководство соседней страны будет обращаться с политическими заключенным.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

«Что касается вопроса восстановления авиасообщения с Беларусью, это будет зависеть не от нас, а от поведения Беларуси, каким образом они будут вести себя с теми политзаключенных, которых сегодня уже тысячи», - сказал он.

Данилов также обратил внимание на то, что Европейский Союз принял единогласное решение о том, что с завтрашнего дня, 5 июня, прекращает принимать любые самолеты из Беларуси.

Задержание Протасевича и санкции против Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

Читайте такжеБеларусь обжалует авиаблокаду со стороны УкраиныПосле посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В тот же день Украина также запретила импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

28 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

По информации Reuters, послы стран-членов Европейского Союза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям с 00:00 часов (по Центральноевропейскому времени) 5 июня выполнять рейсы в аэропорты Евросоюза или через его воздушное пространство.

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Автор: Дмитрий Шварц