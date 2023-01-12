На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 21 и 53 копейки, до 28,92 и 28,63 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ с 11 по 12 января в сетях АЗС уменьшилась на 15 копеек, до 29,55 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 21 и 53 копейки, до 28,92 и 28,63 грн/л, собщает Enkorr.ua.

"Олас" и VostokGaz снизили цены на 1,6 и 0,6 грн/л. Кроме того, на 10-50 коп./л подешевел автогаз и в сетях U.GO, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7" и "Авиас".

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Война в Украине и ситуация на АЗС:

Средняя цена на сжиженный газ с 6 по 9 января в сетях АЗС уменьшилась на 18 копеек, до 29,16 грн/л.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте 2022 года были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

21 сентября прошлого года Верховная Рада приняла закон о возврате акцизов на топливо. Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1 000 литров; дизель – 100 евро за 1 000 литров; биотопливо – 100 евро за 1 000 литров; газ – 52 евро за 1000 литров.

28 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

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