На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 33 копейки, до 29,66 грн/л.

В Украине средняя цена на сжиженный газ за выходные с 6 по 9 января в сетях АЗС уменьшилась на 18 копеек, до 29,16 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 33 копейки, до 29,66 грн/л, сообщает Enkorr.ua.

Сети "Авиас", AMIC и "БРСМ-Нафта" снизили цены на 20 копеек. Кроме того на 40-88 копеек подешевел автогаз и в сетях KLO, UPG, "Рур Групп", "Авантаж 7" и "Овис".

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Война в Украине и ситуация на АЗС:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

За май в Украине 2022 года автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

21 сентября Верховная Рада приняла закон о возвращении акцизов на топливо. 28 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1 000 литров; дизель – 100 евро за 1 000 литров; биотопливо – 100 евро за 1 000 литров; газ – 52 евро за 1 000 литров.

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