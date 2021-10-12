На Ривненщине по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" стартовал ремонт 35-километрового участка дороги Р-77 Ривне-Тучин-Гоща.

Завершить работы на трассе планируется в течение 2022 года, сообщила Ривненская ОГА.

Этот участок трассы Р-77 ведет от "Житинского кольца" на северном подходе к городу Ривне, а также к трассе международного значения М-06 Киев-Чоп.

"Весь комплекс строительных работ, а это новый асфальт, безопасные тротуары, искусственное освещение и вся сопутствующая инфраструктура, планируют выполнить до конца строительного сезона 2022 года", - говорится в сообщении.

Работы будут осуществляться в два этапа. Сначала новой трассой свяжут села Великий Житин, Новая Украинка, Шубково, Котов, Тучин, Воскодавы, Чудница с автодорогой Киев-Чоп и с областным центром. Второй этап предусматривает ремонт дороги Р-77 от Гоще до Острога.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что дороги, которые создаются в рамках "Большого строительства", способствуют развитию внутреннего туризма и комфортным путешествиям по Украине.

Автор: Виктория Гордиенко