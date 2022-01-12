В целом Укравтодор планирует при поддержке доноров в 2022 году провести капремонт 61,5 км дорог на двух участках.

В Луганской области в этом году ряд проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут реализовываться за средства Европейского инвестиционного банка и Международного банка реконструкции и развития.

В Луганском автодоре назвали, какие именно дороги планируется отремонтировать за средства МФО.

В общей сложности Укравтодор планирует за средства доноров в 2022 году провести капремонт 61,5 км дорог на двух участках. Речь идет, в частности, о 49,5 км между Рубежным и Старобельском на дороге Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут.

Второй участок протяженностью 12 км, проходящий через Сватово, расположен на дороге Н-26 Чугуев – Меловое (км 136 – 148).

Как сообщил и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, для намеченных участков уже подготовлены проекты, проведена экспертиза и объявлены тендеры.

"Европейские требования к дорогам – безопасность прежде всего. Заключительные решения будут приниматься Укравтодором вместе с международными инвесторами", - добавил Кравцов.

В планах Укравтодора привлечь международных партнеров также к обновлению еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск.

Все закупки в рамках совместных проектов будут осуществляться путем международных конкурентных торгов по правилам, установленным МБРР.

Работы должны будут начаться сразу после определения победителей торгов.

В прошлом году в рамках "Большой стройки" в Луганской области было отремонтировано 225 км. В 2022 году планируют обновить еще около 300 км. Таким образом, за три года "Большой стройки" общая протяженность обновленных дорог государственного значения в области составит 650 км – более половины всей сети.

Напомним, во всех регионах Украины с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" было отремонтировано и построено уже около 40% основных дорог – более 14 000 км.