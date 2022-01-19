Бензин на некоторых заправках подорожал на 1,2 грн за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 18 по 19 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,2 гривни за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети AMIC бензины подорожали на 32-33 коп./л: бензин А-92 — до 31,18 грн/л, бензин А-95 — до 32,12 грн/л. Цена дизтоплива выросла на 0,38 грн/л, до 31,57 грн/л.

На заправках "Кворум" бензины подорожали на 1,2 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,65 грн/л, на А-95 — до 31,95 грн/л.

Такие сети как UPG, "БРСМ-Нафта", Chipo, "Олас", "Катрал" и др. повысили цены в пределах 10-50 коп./л.

Предельные цены:

13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.