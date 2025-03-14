Инцидент произошел в аэропорту Денвера.

Пожар самолета вынудил пассажиров эвакуироваться на крыло. Инцидент произошел в аэропорту Денвера, куда Boeing перенаправили из-за вибраций двигателя, пишет The New York Times.

Как сообщается самолет American Airlines перенаправили в международный аэропорт Денвера в четверг вечером из-за "вибраций двигателя", загорелся во время руления. В результате инцидента десятки пассажиров пришлось эвакуировать на крыло. Шесть пассажиров госпитализировали больницу для дальнейшего обследования, сообщила авиакомпания. Их состояние пока не известно.

По данным издания, рейс Boeing 737-800 с 172 пассажирами и шестью членами экипажа следовал из Колорадо-Спрингс в Даллас, но был перенаправлен в аэропорт Денвера.

"После благополучной посадки и руления к выходу на посадку в международном аэропорту Денвера рейс 1006 American Airlines столкнулся с проблемой, связанной с двигателем", - заявила авиакомпания.

Видеоролики, которые появились в соцсетях, показывают, как пассажиры стоят на крыле самолета и спускаются по переносной лестнице, чтобы покинуть самолет. Воздух был заполнен светло-серым дымом. С других ракурсов из самолета валил черный дым, а снизу самолета можно было увидеть пламя.

Авиакатастрофа в Торонто

В феврале этого года в Торонто во время посадки перевернулся пассажирский самолет.

В результате инцидента пострадали минимум 8 человек. Серьезные ранения получил ребенок и двое взрослых.

Этот самолет принадлежал американской компании Delta Airlines.

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