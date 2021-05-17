Рост корпоративного спроса перегружает глобальные цепи поставок, и это нельзя назвать ни "эффективной", ни "нормальной" ситуацией.

Год назад, когда пандемия коронавируса охватывала страну за страной, заставляя экономики вздрогнуть, потребители панически скупали все подряд. Сегодня на фоне экономического отскока компании отчаянно запасаются всем, чем только могут.

От производителей матрасов и фольги до автомобильных компаний - все покупают больше материалов, чем нужно, чтобы пережить бешеную скорость, с которой восстанавливается спрос на товары. Запасаясь, они пытаются успокоить примитивный страх, что все вдруг закончится, - пишет Bloomberg. Но корпоративная скупка и накопление толкает цепи снабжения до предела перегрузки. Нехватки, транспортные пробки и повышение цен приближаются к самым высоким уровням за последние времена. Поэтому растет беспокойство, что "разогнанная" до предела глобальная экономика спровоцирует инфляцию.

"Медь, железная руда и сталь. Кукуруза, кофе, пшеница и соя. Древесина, полупроводники, пластик и картон для упаковки. В мире, кажется, уже не хватает всего этого", - говорится в статье.

Читайте такжеВ Украине ускорилась инфляция - НБУ"Назовите хоть что-то, и можно будет сказать, что у нас этого не хватает", - сказал председатель и исполнительный директор компании Cummins Inc. Том Линебаргер. Его компания занимается производством генераторов и двигателей. Клиенты "пытаются взять все, что могут, потому что они видят высокий спрос", - пояснила президент компании The Columbus Дженнифер Рэмси. По ее словам, все думают, что нехватка "растянется и на следующий год".

Отличие между большим сокращением 2021 года и проблемами в поставках материалов в прошлом заключается в масштабах, а также в том факте, что пока никто не может сказать, когда это закончится. Большие и малые: почти не осталось компаний, которых не задел новый дефицит. Компания Girteka Logistics имеет крупнейший автопарк грузовиков в Европе. Но теперь даже она жалуется на недостаток возможностей. Американскому производителю напитков Monster Beverage не хватает алюминия для банок. А MOMAX Technology Ltd из Гонконга задерживает производство новых продуктов из-за дефицита полупроводников.

Ситуацию усугубляет необычно длинный и все больший список бед, которые подрывали поставки сырья на протяжении последних месяцев. Инцидент в Суэцком канале заблокировал глобальное снабжение в марте. Засуха уничтожила аграрные урожаи. В феврале сильные морозы и массовые перебои с электроснабжением лишили энергии нефтехимические компании в центральных штатах США. Менее чем две недели назад хакеры вывели из строя крупнейший нефтепровод в США, заставив цены на бензин в стране подняться выше 3 долларов за галлон впервые с 2014 года. Теперь мощная вспышка COVID-19 в Индии ставит под угрозу работу крупнейших индийских портов.

Читайте такжеПодорожание сырья и рост цен на продукцию: к чему готовится бизнес - опрос НБУЕсли кто-то думает, что через несколько месяцев эти проблемы исчезнут, Bloomberg предлагает обратить внимание на Logistics Managers’ Index. Этот индекс рассчитывается на основе ежемесячного опроса корпоративных директоров по вопросам обеспечения. Их спрашивают о том, как они оценивают товарно-материальные, транспортные и складские расходы сейчас и через 12 месяцев. Нынешний индекс самый высокий с 2016 года. И прогнозы свидетельствуют, что через год легче не станет. Индекс оказался неприятно точным в прошлом. Он успешно предвидел реальные затраты в 90% случаев.

"По сути, люди нам говорят, что доставить вещи в места, где они нужны, будет очень трудно. И из-за этого в течение следующих 12 месяцев цены продолжат расти", - сказал профессор бизнес-колледжа Колорадского университета Зак Роджерс, который помогает рассчитывать индекс Logistics Managers’ Index.

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Перевод: Лесь Дымань