Это стало возможным благодаря решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

Акционерная компания "Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов на станции в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе.

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Как сообщила пресс-служба компании, это стало возможным благодаря решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

"Сейчас возобновлена остановка на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев – Константиновка", - говорится в сообщении.

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 Фенольная - Лиман, №6225 Святогорск - Краматорск, №6002 Славянск - Святогорск, № 6208 Славянск - Курдюмовка, №6231 Святогорск - Скотоватая, №6244 Скотоватая - Близнецы, №6251 Близнецы - Скотоватая, №6072 Скотоватая - Славянск, №6004 Константиновка - Святогорск, №6249 Лиман - Фенольная, №6219 Лиман - Близнецы.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 6 июня временно остановила продажу билетов в Славянск и отменила остановку там в связи с усилением карантинных мер в городе.

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