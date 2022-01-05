На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л, до 31,49 и 31,97 грн/л соответственно.

5 января 2022 года розничные сети АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

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В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л, до 31,49 и 31,97 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 66 коп./л, до 30,82 грн/л.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,9-1 грн/л: бензин А-92 — до 31,49 грн/л, бензин А-95 — до 31,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1-1,19 грн/л.

Сети KLO, "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1 грн/л.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.