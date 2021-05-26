Также параллельно мостостроители "Автомагистраль-Юг" проводят работы по восстановлению аварийных мостов.

Официальная Facebook-страница программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" сообщает о том, что восстановление автодороги М-04 от города Павлоград в направлении Донецкой области вышло на финишный этап - устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы выполняет компания "Автомагистраль-Юг".

Трасса М-04 Знаменка-Луганск-Изварино - автомобильная дорога международного значения протяженностью 597,7 км. Дорога является важной транспортной артерией страны, проходит по Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областям. Автодорога станет частью самой длинной в стране магистрали М-30 Стрый-Изварино.

Текущий средний ремонт автотрассы М-04 в Днепропетровской области "Автомагистраль-Юг" начала в марте от Павлограда до села Славянка сразу на двух участках общей протяженностью почти 50 км.

Дорожники всего за два месяца на всей протяженности выполнили устройство усиленной основы из СФОВ (смесь фрезерованная, обработанная вяжущим) и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Сейчас с обеих сторон участка одновременно начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также параллельно мостостроители "Автомагистраль-Юг" проводят работы по восстановлению аварийных мостов.

До завершения ремонта осталось установить барьерное ограждение, съезды и примыкания, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков.

В работах, которые планируется завершить в июне, задействованы 250 работников и 150 единиц спецтехники.

Заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью журналу MINTRANS рассказал, что благодаря единым правилам для всех Укравтодор в ходе президентской программы, наконец, отошел от унизительной для украинцев практики ямочных ремонтов. Тимошенко анонсировал, что в этом году в ходе "Большой стройки" Укравтодор планирует новый рекорд - 4500 км общенациональных дорог.

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Автор: Иван Бойко