Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью журналу MINTRANS рассказал о том, какие изменения произошли в работе Укравтодора за последний год.

По его словам, самое главное изменение, с которого все началось – это новая команда.

"Обновлено более 70% всего руководящего состава в регионах. На должности пришли менеджеры проектов, которые знают, как налаживать процессы, а не имитировать деятельность. В результате Укравтодор в прошлом году впервые достиг отметки выполнения годового плана на 100%", - сказал Тимошенко.

Он также отметил, что на рынке сформированы единые правил игры: "В 2020 году дорожному рынку предложили первый вариант Методологии закупок Укравтодора. Главным ориентиром здесь стали стандарты закупок международных финансовых организаций, где, кроме цены, играет роль надежность подрядчика, его опыт и финансовая состоятельность. Сейчас мы видим, что практика прописывания в тендерной документации конкретных требований под конкретных подрядчиков (например, конкретной марки техники) уходит в прошлое".

Тимошенко считает, что благодаря единым правилам для всех Укравтодор в ходе президентской программы "Большая стройка", наконец, отошел от унизительной для украинцев практики ямочных ремонтов.

"С началом президентской программы в фокус государства наконец вернулись мосты и искусственные сооружения в целом. В рамках Национальной программы восстановления мостов только за прошлый год обновлено и построено 158 искусственных сооружений. А до 2024 года планируется обновить почти 1400", - сообщил Тимошенко.

Замруководителя ОП анонсировал, что в этом году в ходе "Большой стройки" Укравтодор планирует новый рекорд – 4500 км общенациональных дорог.

Среди самых масштабных проектов Укравтодора, которые реализуются в этом году, Тимошенко отметил ремонт самой длинной дороги Украины – М-30 Стрый-Изварино (1400 километров), строительство мостов в Запорожье, строительство Киевской обходной дороги, Южного обхода города Днепр и ремонт Харьковской объездной.

"По итогам 2021 года мы достигнем неплохого результата – почти 40% обновленной сети государственных дорог. Это с учетом "Большой стройки" прошлого года", - сказал Тимошенко.

Напомним, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал проект "Большая реставрация". По словам Тимошенко, в течение трех лет восстановят 150 памятников культуры.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко