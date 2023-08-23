Теперь вместо того, чтобы выбрасывать вещи, запрещенные к провозу, их можно будет отправить домой.

В Варшаве аэропорт Шопена запустил услугу для пассажиров, которые взяли с собой ценные предметы, запрещенные для провоза в ручной клади.

Как сообщает Avianews, теперь вместо того, чтобы выбрасывать вещи, запрещенные к провозу, их можно будет отправить домой. Почтомат расположен в зоне ускоренного прохождения досмотра Fast Track.

Чтобы туда попасть, пассажиру необходимо оплатить услугу Fast Track, а затем показать сотруднику службы безопасности предмет, который необходимо отправить домой. После получения разрешения от сотрудника путешественник сможет выбрать коробку необходимого размера, запаковать в нее свою вещь и оставить ее в почтомате.

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Новая услуга подразумевает двойную плату — за услугу Fast Track и непосредственно за отправку вещи домой. Аэропорт Шопена отмечает, что через почтомат можно отправить вещи только в границах Польши. Для доставки пассажир может выбрать другой почтомат или указать адрес.

Новшества в аэропортах

В январе 2020 года в аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных. Новые туалеты в аэропорту Хельсинки имеют площадь в пару квадратных метров, построены на возвышенности с искусственным покрытием. Эта зона отделена от территории, где проходят другие пассажиры.

28 июня 2023 года аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Послабление правил коснется только пассажиров, для которых Хельсинки являются начальной точкой маршрута.

25 апреля 2023 года стало известно о том, что впервые в мире в аэропорту откроют секонд-хенд. Сообщлось, что секонд-хенд разместится в терминале и будет специализироваться на брендовой одежде.

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