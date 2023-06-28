Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта установил в терминале сканеры на основе компьютерной томографии.

С сегодняшнего дня, 28 июня, аэропорт Хельсинки снимает строгие ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Послабление правил коснется только пассажиров, для которых Хельсинки являются начальной точкой маршрута.

Как сообщает Avianews, новые правила предусматривают, что каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до 2 литров жидкостей. Следовательно, теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом свыше 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.

Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта - компания Finavia - установила в терминале сканеры на основе компьютерной томографии. Они проверяют вещи пассажиров на наличие опасных веществ и позволяют не вынимать из ручной клади электронику и жидкости для проведения контроля.

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Finavia уточняет, что подобные технологии сейчас используют лишь несколько аэропортов в Евросоюзе и США.

Для пассажиров, которые совершают пересадку в столичном аэропорту Финляндии с рейса на рейс, на транзитном контроле безопасности применяются старые правила. Они позволяют провозить жидкости в емкостях до 100 миллилитров, которые нужно упаковать в прозрачный пакет объемом до 1 литра.

Ограничения на провоз жидкостей в самолетах

Ограничения на провоз жидкостей в самолетах ввели в аэропортах по всему миру в 2006 году. Это произошло после того, как в Великобритании раскрыли заговор. Террористы планировали пронести в ручной клади жидкости в самолеты, и уже в небе смешать их для получения жидкой взрывчатки.

Предполагалось, что ограничение снимут после изобретения новых сканеров, однако новое оборудование не получило широкого распространения в аэропортах.

Аэропорт Хельсинки и его инновации

В январе 2020 года в аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных.

В сентябре 2020 года сообщалось о том, что в аэропорту Хельсинки собаки будут выявлять инфицированных COVID-19 пассажиров.

25 апреля 2023 года стало известно о том, что впервые в мире в аэропорту Хельсинки откроют секонд-хенд. Сообщлось, что секонд-хенд разместится в терминале и будет специализироваться на брендовой одежде. Открытие секонд-хенда в аэропорту Хельсинки запланировано на осень 2023 года.

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