Алексей Дубревский отметил, что авиакомпании смогут за месяц подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Международный аэропорт "Борисполь" готов возобновить свою работу. Принимать и отправлять пассажирские самолеты смогут в течение месяца после открытия воздушного пространства Украины.

"На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства, - УНИАН) запустить рейсы из аэропорта "Борисполь", - цитирует генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского издание РБК-Украина.

По его словам, авиакомпании готовы в короткие сроки возобновить рейсы.

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"Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов", - отметил представитель аэропорта.

Он указал, что авиакомпании смогут за месяц подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что лоукостер готов вернуться в Украину после официального завершения войны.

По его словам, на возобновление полетов понадобится от 4 до 6 недель. Ryanair планирует сначала открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова. При этом О'Лири указал, что в Одессу и Херсон компания пока что не планирует летать.

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