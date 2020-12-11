Некоторые вчерашние и сегодняшние авиарейсы пришлось отменить.

Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского продолжает восстанавливать работу после сильного оледенения вечером 10 декабря.

Читайте такжеНепогода в Киеве: аэропорт "Борисполь" работает в штатном режимеОб этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в соцсети Facebook.

«На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом», - сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что некоторые вчерашние и сегодняшние рейсы пришлось отменить.

«10.12.2020 отменены рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (Мотор Сич), самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета. 11.12.2020 отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье (Мотор Сич) задерживается», - сказано в сообщении.

Вчера вечером, 10 декабря, из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах киевских международных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

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Автор: Павел Степанец