246 легковых машин: в Украине упало производство автомобилей

В марте на украинских заводах было произведено 288 единиц автотранспортной техники, что на 46% меньше, чем в марте прошлого года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 22% - до 1365 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, за 3 месяца этого года было собрано 1179 легковых автомобилей, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 12 единиц, что на 14% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-марте 2020 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 174 шт.

В марте на украинских заводах было произведено 288 единиц автотранспортной техники, что на 46% меньше, чем в марте прошлого года.

Отмечается, что в прошлом месяце вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар". Мартовский результат "Еврокар" составил 246 автомобилей, что на 44% меньше результата годичной давности.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился с 4 шт. в марте 2019 года до 2 шт. в марте 2020 года.

Производство автобусов относительно марта прошлого года снизилось на 55%, до 40 шт.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).