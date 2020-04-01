Украинцы стали покупать меньше авто: самые популярные марки

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте снизились на 15%.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% – до 6244 единиц.

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Как сообщает пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», март стал менее «урожайным» месяцем первого квартала.

Так, в январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале почти 7 тыс. шт.

Согласно сообщению, ведущую позицию на рынке продолжает сохранять за собой RENAULT. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых RENAULT увеличились на 20%.

На втором месте TOYOTA - 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности TOYOTA отстала на 21%.

Третью строчку рейтинга заняла KIA, автомобили которой купили 576 украинцев, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Четвертая позиция у NISSAN - 353 авто (-38% по сравнению с мартом 2019 года).

Завершает пятерку лидеров месяца HYUNDAI - 317 авто (-25%).

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль RENAULT Duster - 619 регистраций.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Укравтопром», объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тыс. авто.

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.