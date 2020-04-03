В Хмельницком приостановят работу маршруток

В городе будут ходить троллейбусы и автобусы.

Во исполнение правительственного постановления с 4 апреля в Хмельницком полностью останавливаются пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

Об этом сообщил и.о. начальника управления транспорта и связи Хмельницкого горсовета Сергей Шепурев.

Таким образом, работу прекратят около 100 единиц маршруток.

В то же время городские власти вводят пять новых временных автобусных маршрутов за счет транспортных средств коммунального предприятия "Хмельницкэлектротранс". Это позволит обеспечить перевозку граждан, проживающих в отдаленных микрорайонах, где нет троллейбусного сообщения.

Читайте такжеЧерновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат

В комментарии УНИАН директор КП "Хмельницкэлектротранс" Виктор Паламарчук отметил, что все троллейбусные маршруты в городе будут работать в обычном режиме движения. В частности, на выходные на линию выпустят 56 троллейбусов, в будни - 74.

Он напомнил, что в Хмельницком с 20 марта приостановлены льготные перевозки пассажиров в городском общественном транспорте, исключением являются участники АТО и члены их семей.

Кроме этого, в троллейбусах, во исполнение правительственного постановления, перевозят 50% пассажиров от посадочных мест. В среднем это получается 13-18 пассажиров одновременно.

В то же время Паламарчук признал, что за время карантина ежедневная выручка предприятия от перевозок уменьшилась втрое и составляет около 30-33 тыс. грн.

Напомним, в Украине увеличилось количество больных коронавирусом - сейчас уже подтверждено 1072 случая заболевания.

Читайте также: