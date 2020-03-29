В Виннице ограничили въезды в город в пределах противодействия коронавирусу

Такие меры введены с сегодняшнего дня с 20:00.

Сегодня, 28 марта, с 20:00 будут ограничены въезды в Винницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Отмечается, что водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений.

«Согласно протоколу №14 от 27 марта заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, проводят скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области.

По данным Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 19:00 28 марта, в области лабораторно подтверждено 23 случая COVID-19, из них 18 - жители Винницы, в том числе у двух детей,

«На территории области зарегистрировано 78 подозрений на COVID-19. В 39 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 23 случаях выявлен коронавирус, в том числе у 2 детей. Образцы материалов еще от 16 больных исследуются», - добавили в Центре.

В частности, лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: город Винница – 18, город Ладыжин - 1, Винницкий район - 1, Липовецкий район - 1, Черновицкий район - 1, Жмеринский район - 1.

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