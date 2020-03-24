Компания OPTI выделяет средства на бесплатную перевозку врачей в такси

Служба такси OPTI выделяет 50 000 гривен на бесплатную перевозку врачей в такси в проекте “Город ждет своего героя”!

Компания на этот момент не владеет четкой цифрой срочных вызовов врачей в столице и в других регионах Украины. Как следствие, было принято решение выделить 50 000 гривен на определенный промежуток времени для получения точной статистики обращений к медицинским работникам.

Генеральный директор OPTI Петр Ковтун отмечает о трудностях установление связи с представителями власти, а именно из МОЗ Украины и КГГА, что помешало реализовывать отмеченный проект в Украине раньше.

“Мы призываем представителей бизнеса приобщиться к этому проекту, чтобы сделать больше перевозок врачей в регионах. Наша инициатива уже способствует большей оперативности врачей в нынешних условиях. За два дня нашей услугой воспользовались свыше 200 врачей” - говорит Петр Ковтун.

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Этой инициативой компания OPTI становится частью национального челенджа среди бизнеса относительно поддержки борьбы с коронавирусом в Украине. Состоянием на сегодня в Украине действительно существует проблема со своевременным прибытием врачей на места вызовов пациентов, которые имеют характерные признаки вируса Covid-19. Такая проблема является актуальной в пригородных селах и в городах областей. Медсестрам приходится тратить немало времени, чтобы добраться до пациентов в отмеченные сроки.

“Каждый день нам звонят по телефону десятки врачей с благодарностью за проект и это не может не вдохновлять” - Генеральный директор OPTI Петр Ковтун.

Также компания OPTI запустила временный сервис доставки продуктовых товаров. В настоящий момент сервис ведет переговоры относительно доставки лекарств из аптек в 21-ом регионе Украины. Воспользоваться услугой можно за номером 579.

Как было известно ранее — Минздрав Украины договорился с UBER такси о бесплатной перевозке врачей. Но как сообщают сами врачи воспользоваться услугой не могут, а UBER не может перевозить врачей пока не выяснят все нюансы из МОЗ Украины.