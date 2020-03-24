Состоялось очередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, во время которого принято решение изменить схему движения общественного транспорта.

В Одессе общественный транспорт из-за карантина переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил городской голова Геннадий Труханов.

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По его словам, власти пытались в условиях карантина ограничить пользование общественным транспортном, не прибегая к «шоковой терапии». Поэтому неоднократно обращались к пенсионерам, гражданам льготной категории с просьбой максимально сократить поездки. Но положительных результатов это не дало.

Сегодня состоялось очередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, во время которого принято решение изменить схему движения общественного транспорта.

«В Одессе транспорт - электротранспорт, частные перевозчики - переходит в режим работы специального транспорта. Он будет перевозить тех, кто передвигается к месту работы, кто должен обеспечить жизнедеятельность города», - сказал Труханов и попросил отнестись к этой мере с пониманием.

Как сообщал УНИАН, 21 марта вице-мэр Одессы Павел Вугельман заявил, что с 23 марта в городе отменяют бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте. Он акцентировал на том, что данная мера принимается на время действия карантина в связи с коронавирусом.

В свою очередь городской голова Труханов заявил, что эта мера пока вводиться не будет.