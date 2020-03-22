В Харькове пока не будут останавливать движение общественного транспорта

Уже несколько дней в городе не работает метрополитен. Из-за этого всю нагрузку испытывает на себе наземный общественный транспорт.

В Харькове пока не будут останавливать движение наземного общественного транспорта.

Как пишет UA Харків, этот вопрос не обсуждали на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, о чем сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что новых изменений в движении транспорта на этот момент не предусматривается.

"Сегодня на комиссии мы не рассматривали этот вопрос. Сегодня ситуация такова, что мы сегодня на сегодня ничего вводить не будем. Ситуация динамично меняется. Есть наши полномочия. Есть полномочия центральных органов власти. Есть полномочия президента. Понятно, что когда будет на всеукраинском уровне приняты какие-то решения, понятно, что мы их будем выполнять. На сегодня все работает так, как работало до сегодняшнего дня", - сказал чиновник.

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Как сообщал УНИАН, с вечера 17 марта в Харькове не работает подземка. Закрытие метро вызвало в городе значительные транспортные проблемы: в салон наземного транспорта не пускают больше 10 пассажиров, из-за чего возникают споры и конфликты с водителями.

С 21 марта в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.