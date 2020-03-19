МВД на время карантина переводит сервисные центры на онлайн-режим работы

Прием граждан будет осуществляться исключительно для предоставления неотложных услуг.

Министерство внутренних дел Украины на время карантина переводит сервисные центры на онлайн-режим работы, сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте такжеКарантин в Украине: таможня временно отказывается от приема бумажных писем

«С 19 марта по 3 апреля 2020 сервисные центры МВД временно останавливают прием граждан и работают по отдельному графику, преимущественно в режиме онлайн», - сказано в сообщении.

Физический прием граждан будет осуществляться только для регистрации/перерегистрации и снятия с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений; перерегистрации транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля и восстановления водительского удостоверения в случае его утери или кражи.

В ведомстве отметили, что прием граждан с явными признаками ОРВИ проводиться не будет.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел в связи с введением карантина из-за коронавируса приостановили до 3 апреля выдачу справок о несудимости на руки.

Ранее МВД предложило ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.