Компании, которые довозят сотрудников на работу, не попали под ограничения по пассажироперевозкам

По информации Министерства инфраструктуры Украины, перевозки сотрудников в транспортных средствах, принадлежащих компаниям, подпадают под категорию регулярных специальных перевозок.

Новые правительственные ограничения в работе пассажирского транспорта из-за введенного карантина в рамках противодействия распространению коронавируса по территории Украины, в частности, введение запрета до 3 апреля на осуществление всех регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (кроме легковых автомобилей) не относятся к транспорту компаний, которые в этот период смогут организовать транспортировку сотрудников к месту работы.

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Как сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), по оперативной информации Министерства инфраструктуры Украины, перевозки сотрудников в транспортных средствах, принадлежащих компаниям, подпадают под категорию регулярных специальных перевозок.

"Таким образом, действие постановления не распространяется на транспортировку сотрудников (до/с места работы) в транспортных средствах, принадлежащих компаниям. В то же время, Ассоциация ожидает официального разъяснения министерства относительно трактовки данного положения", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что при осуществлении таких перевозок водители таких транспортных средств должны иметь с собой перечень документов, установленный законом Украины «Об автомобильном транспорте», и предоставлять их по требованию работников Национальной полиции Украины и Государственной службы по безопасности на транспорте.

"То же самое касается ситуации, если у компании нет собственного транспорта, а перевозки осуществляются на основе договора с транспортной компанией. Для подтверждения статуса регулярных специальных перевозок необходимо иметь исчерпывающий перечень документов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

18 марта в 12.00 в Украине в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в стране прекращается осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.

С 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также ограничила работу ж/д вокзалов.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.