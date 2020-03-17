Железная дорога на карантине: когда и какие поезда перестанут курсировать (список)

В целом, компания отменяет курсирование свыше 100 пар пассажирских поездов.

Акционерная компания "Укрзализныця" в рамках выполнения правительственного постановления, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

Читайте такжеКиев останавливает работу метро до 3 апреля

Как сообщили в пресс-службе компании, отменяются следующие пассажирские поезда: 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, 4/3 Запорожье - Ужгород, 5/6 Ужгород - Херсон, 7/8 Одесса - Харьков, 10/9 Мариуполь - Киев, 12/11 Киев - Новоалексеевка, 12/11 Львов - Одесса, 15/16 Харьков - Рахов, 17/18 Харьков - Ужгород, 20/19 Киев - Лисичанск, 26/25 Одесса - Львов, Рахов, 29/30 Киев - Ужгород, 38/37 Киев - Запорожье, 738/737 Киев - Запорожье, 41/42 Днепр - Трускавец, 43/44 Ивано-Франковск - Киев и другие.

В целом, компания отменяет курсирование свыше 100 пар пассажирских поездов.

С полным перечнем отмененных поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании.

У зв'язку з припиненням з 18 березня внутрішнього пасажирського сполучення, також тимчасово закривається продаж квитків на всі потяги.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Кроме того, в компании сообщили о приостановке с 18 марта внутреннего пассажирского сообщения.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.