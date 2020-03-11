Автосалон в Нью-Йорке перенесли из-за коронавируса

Вместо апреля автосалон откроется 28 августа. Завершение мероприятия запланировано на 6 сентября.

Международный автосалон в Нью-Йорке, запланированный на начало апреля, перенесли на август.

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Такое решение организаторы мотор-шоу приняли из-за распространения эпидемии коронавируса, сообщает Motor1.

Теперь автосалон откроется 28 августа. Завершение мероприятия запланировано на 6 сентября.

«Мы пошли на этот экстраординарный шаг, чтобы защитить участников, организаторов и посетителей от коронавируса», — заявил президент Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка Марк Шинберг.

Напомним, ранее в Швейцарии из-за эпидемии отменили проведение Женевского автосалона, который должен был открыться в начале марта. Кроме того, в Китае отменили пекинское международное мотор-шоу, запланированное на апрель.