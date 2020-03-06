Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года» (фото)

Объявлен шорт-лист претендентов на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года». Результаты объявят в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY) объявили шорт-лист претендентов на звание «Всемирный автомобиль года». Победители будут объявлены 8 апреля в рамках церемонии открытия мотор-шоу в Нью-Йорке.

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В этом году на победу претендует кроссовер Kia Telluride, а также две модели Mazda: новая «тройка» и компактный вседорожник CX-30. Финалисты были выбраны путем голосования 86 автомобильных журналистов из разных стран, пишет Autonews.

Кроме того, специалисты определили претендентов на победу в четырех отдельных категориях: «Городской автомобиль», «Роскошный автомобиль», «Спортивный автомобиль» и «Лучший дизайн». Премия за лучший «зеленый» автомобиль с этого года упразднена.

За право считаться лучшей машиной для города поспорят электрокары Kia Soul EV и MINI, а также кроссовер Volkswagen T-Cross. В роскошном сегменте на первое место претендуют электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, спорткар Porsche 911 и электромобиль Porsche Taycan. За звание лучшего спортивного автомобиля поборются исключительно модели Porsche: 911, Taycan и 718 Boxster GT4/Cayman GT4. Наконец, финалисты категории «Лучший дизайн» представлены Peugeot 208, Mazda3 и Porsche Taycan.

Напомним, в прошлом году абсолютным победителем конкурса WCOTY стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который выиграл в финале у Audi e-tron и Volvo S60/V60.