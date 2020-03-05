В Киеве на Южном мосту из-за ремонта частично ограничат автодвижение
20:35, 05 марта 2020Транспорт
71 0
На эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.
На мосту вышли из строя старые деформационные швы / фото УНИАН
В Киеве на Южном мосту из-восстановительных работ с 22:00 5 марта до 5:00 7 марта частично ограничат движение транспорта.
Читайте такжеДля Киева хотят купить в лизинг 200 новых автобусов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на «Киевавтодор».
Как отметили в коммунальной корпорации, на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.
«Восстановительные работы будут проводиться в направлении проспекта Бажана. Движение будет частично ограничено. Ночью запланировано выполнить значительный объем работ», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter