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В Киеве на Южном мосту из-за ремонта частично ограничат автодвижение

20:35, 05 марта 2020
Транспорт
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На мосту вышли из строя старые деформационные швы / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на «Киевавтодор».

Как отметили в коммунальной корпорации, на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.

«Восстановительные работы будут проводиться в направлении проспекта Бажана. Движение будет частично ограничено. Ночью запланировано выполнить значительный объем работ», - говорится в сообщении.

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