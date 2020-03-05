В Киеве на Южном мосту из-за ремонта частично ограничат автодвижение

На эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.

В Киеве на Южном мосту из-восстановительных работ с 22:00 5 марта до 5:00 7 марта частично ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на «Киевавтодор».

Как отметили в коммунальной корпорации, на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы.

«Восстановительные работы будут проводиться в направлении проспекта Бажана. Движение будет частично ограничено. Ночью запланировано выполнить значительный объем работ», - говорится в сообщении.