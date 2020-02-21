СБУ провела обыски в Николаевском порту

Служба безопасности подозревает должностных лиц Николаевского порта в нарушениях при строительстве причала.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с подразделениями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провела обыски в помещениях Николаевского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в рамках начатого уголовного производства по факту подозрения должностных лиц филиала в финансовых махинациях при строительстве причала в порту.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, в частности, должностные лица филиала подозреваются в том, что в рамках контракта о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

"По данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности. Указанные действия участников противоправной деятельности, вероятно, стали одним из факторов, которые повлекли срыв реализации утвержденного правительством государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря предпринятым правоохранителями мерам руководство Администрации морских портов Украины приняло решение о расторжении контракта для недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах, и в настоящее время продолжаются следственные действия.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт занимается перевалкой зерна, калийных удобрений, угля, бокситов, руды, леса, стройматериалов, металла, грузов в мешках, тарно-штучных грузов. Территория порта составляет 94 га, акватория – 225 га.