В Одесском торговом порту и АМПУ проводят обыски

Причина обысков - возможное злоупотребления со стороны руководства указанных госпредприятий.

Правоохранители проводят обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях по факту возможного злоупотребления со стороны руководства указанных государственных предприятий.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, по данным следствия, руководство ГП «Администрация морских портов Украины» и ГП «Одесский морской торговый порт» может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, через которые государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток.

«Таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет», - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.