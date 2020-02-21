Volvo презентовала обновленные седан и универсалы 90-й серии (фото)

В линейке появились умеренные гибриды, а в списке оснащения — новая аудиосистема.

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсалы V90/V90 Cross Country. Модели получили небольшие изменения экстерьера, новую аудиосистему Bowers & Wilkins и впервые обзавелись гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором.

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Седану и универсалам 90-й серии заменили передний бампер, противотуманные фары и спойлер. «Сараям» V90 и V90 Cross Country вдобавок достались новые светодиодные фонари — отныне у них другой рисунок и динамические указатели поворота, пишет motor.ru.

Кроме того, для всех моделей предложена расширенная палитра оттенков кузова и колеса нового дизайна. Аудиосистеме Bowers & Wilkins обновили усилитель, добавили функцию автоматического шумоподавления и новый звуковой профиль, имитирующий джаз-клуб.

Еще одно новшество — изначально разработанная для китайского рынка функция Advanced Air Cleaner с фильтром мелких частиц. Теперь на центральный дисплей выводится не только температура, но и уровень загрязнения воздуха в салоне, а в случае превышения нормы его можно очистить за несколько минут. Наконец, на заднем ряду S90 и V90/V90 Cross Country появились два порта USB-C, а на центральной консоли — беспроводная зарядка для гаджетов; для отделки салона предложена ткань с добавлением шерсти и веганская кожа.

В техническом плане изменений куда меньше: в линейке появились лишь умеренные гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором и системой рекуперации энергии при торможениях. Со слов производителя, они на 15 процентов экономичнее обычных машин.