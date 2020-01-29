Появились шпионские фотографии нового кроссовера Kia Sorento

Новый Kia Sorento станет похожим на кроссовер Seltos.

В интернете появились шпионские фотографии кроссовера Sorento следующего поколения, на которых автомобиль запечатлен без камуфляжа. Снимки опубликовали в Facebook на странице Kurdistan Automotive Blog.

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В дизайне передней части кузова Sorento прослеживается сходство с компактным кроссовером Seltos. В частности, у него радиаторная решетка «Улыбка тигра» той же формы, а также фары головного света с хромированным обрамлением, пишет Autonews.

Что касается салона, то у нового Sorento будет цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей мультимедиа, заключенный в отдельный блок, трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо, а также круглый селектор выбора режимов трансмиссии, который придет на смену традиционному рычагу.

В зависимости от рынка в линейку двигателей включат 2,4-литровый атмосферник, 2-литровую «турбочетверку», а также 2,2-литровый дизель. Кроме того, у кроссовера появится модификация с гибридной силовой установкой на базе 2-литрового бензинового мотора. Не исключено, что топовую версию предложат с «шестеркой», которой оснащается модель Telluride. Речь идет о 3,8-литровом V6, развивающем 295 л. с. и 355 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В список доступного оборудования войдет адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и автоматического старта, активная система соблюдения рядности движения, проекционный дисплей, а также беспроводная зарядка для смартфона.