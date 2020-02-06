"Укравтодор" начал публикацию тендеров по ремонту дорог в этом году

В этом году "Укравтодор" планирует выполнить ремонтно-строительные работы на 1,3 тысячи километров дорог госзначения.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало публиковать объявления о проведении в системе государственных закупок Prozorro тендеров на ремонтно-строительные работы на дорогах в этом году.

Читайте такжеЗеленский разрешил "Укравтодору" брать в долг под госгарантии

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, объявленные закупки ориентированы на выполнение базового сценария "Укравтодора", предусматривающего проведение ремонтно-строительных работ на 1,3 тысячи километров дорог государственного значения, которые будут финансироваться из Государственного дорожного фонда.

В свою очередь, в Дорожном фонде на текущий год заложено 31,5 миллиарда гривень на ремонтно-строительные работы и около 5,6 миллиарда на содержание дорог.

"Подтверждение каждого следующего источника финансирования (20 миллиардов гривень под государственные гарантии) и дополнительное финансирование (35 миллиардов гривень) откроет возможности принятия новых постановлений правительства и даст возможность начать закупки, которые будут направлены на обновление более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 31 января Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на текущий год с финансированием на общую сумму 31,53 миллиарда гривень.