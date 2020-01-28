У Кличко предлагают убирать маршрутки, но оставлять частные автобусы

Советник мэра убежден, что бизнес должен перейти с перевозок на "убитых маршрутках на красивые автобусы".

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что столице постепенно следует избавляться от маршруток, но частные автобусы нужно оставлять.

Об этом он сказал в интервью изданию КиевVласть.

По его словам, в Киеве освобождение полос для общественного транспорта привело к увеличению вдвое эффективности работы троллейбусов и автобусов.

"Потому что они ездят быстрее, выполняют больше рейсов. Если бы мы не сделали это и считали на основании предоставляемых чиновниками данных, то выход был исключительно один - закупать еще больше троллейбусов и автобусов. Но стоило запустить проект, жестко проконтролировать – и мы выбили почву из-под ног тех, кто говорил, что есть только один вариант решения проблемы, то есть нарастить городской пассажирский автопарк", - пояснил он.

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Говоря о необходимости избавиться от маршруток, Бахматов отметил, что частные автобусы следует оставлять. "Частные перевозчики могут быть. Например, в Вене общественный транспорт поделен 50 на 50 между муниципалитетом и частниками", - уточнил он.

Задача столичной власти, отметил чиновник, - внедрение и жесткий контроль стандартов. В качестве примера он привел внедрение электронного билета, который вскоре должен полноценно заработать. Сегодня, по словам Бахматова, половина оплат проезда в общественном транспорте проходит по безналичному расчету и еженедельно этот показатель растет.

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"То есть задача - заставить бизнес перейти с перевозок на убитых маршрутках на красивые автобусы, унифицировать оплату, ввести дневные и еженедельные билеты и т.д. Думаю – дожмем. К слову, перевозки на маршрутках – это около 100 млн евро в год кешем", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вскоре появятся единые проездные на весь транспорт.