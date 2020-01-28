У Кличко предлагают убирать маршрутки, но оставлять частные автобусы
Советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что столице постепенно следует избавляться от маршруток, но частные автобусы нужно оставлять.
Об этом он сказал в интервью изданию КиевVласть.
По его словам, в Киеве освобождение полос для общественного транспорта привело к увеличению вдвое эффективности работы троллейбусов и автобусов.
"Потому что они ездят быстрее, выполняют больше рейсов. Если бы мы не сделали это и считали на основании предоставляемых чиновниками данных, то выход был исключительно один - закупать еще больше троллейбусов и автобусов. Но стоило запустить проект, жестко проконтролировать – и мы выбили почву из-под ног тех, кто говорил, что есть только один вариант решения проблемы, то есть нарастить городской пассажирский автопарк", - пояснил он.
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Говоря о необходимости избавиться от маршруток, Бахматов отметил, что частные автобусы следует оставлять. "Частные перевозчики могут быть. Например, в Вене общественный транспорт поделен 50 на 50 между муниципалитетом и частниками", - уточнил он.
Задача столичной власти, отметил чиновник, - внедрение и жесткий контроль стандартов. В качестве примера он привел внедрение электронного билета, который вскоре должен полноценно заработать. Сегодня, по словам Бахматова, половина оплат проезда в общественном транспорте проходит по безналичному расчету и еженедельно этот показатель растет.
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"То есть задача - заставить бизнес перейти с перевозок на убитых маршрутках на красивые автобусы, унифицировать оплату, ввести дневные и еженедельные билеты и т.д. Думаю – дожмем. К слову, перевозки на маршрутках – это около 100 млн евро в год кешем", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, в Киеве вскоре появятся единые проездные на весь транспорт.